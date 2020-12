(Thai) นักกิจกรรมและองค์กรทั่วโลกร่วมสนับสนุนประชาชนไทยในการต่อสู้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่

องค์กรภาคประชาสังคม นักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรมทางสังคมจาก 40 ประเทศ ส่งจดหมายถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงและชายของกลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนดินและป่าไม้ซึ่งถูกรุกล้ำโดยบริษัทเหมืองแร่ ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด โดยผู้ลงนามสนับสนุนข้อเรียกร้องของชุมชนต่อทางการไทยเพื่อให้ปิดกิจกรรมการทำเหมืองในพื้นที่ และเน้นย้ำว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับการต่อสู้ของชุมชนต่อไป

เรียน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงและชาย กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได

พวกเรา องค์กรผู้ร่วมลงนามตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ ทั้งที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม และนักกิจกรรมจาก 40 ประเทศจากทุกทวีปทั่วโลก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งสำคัญของพวกท่านเพื่อทวงคืนผืนดินและผืนป่าที่ชุมชนดูแลอยู่ ในความเข้าใจของเรา บริษัท เหมืองแร่ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัดได้รุกล้ำผืนดินของชุมชนมานับเป็นเวลา 26 ปีแล้ว ในกลุ่มของเรา มีจำนวนมากที่เข้าร่วมในกระบวนการต่อสู้ระดับรากหญ้าเพื่อต่อต้านการโครงการขุดเจาะและโครงการที่มีลักษณะทำลายล้างอื่น ๆ และต้องเผชิญกับความเฉยเมยจากหน่วยงานของรัฐและการยั่วยุจาก บริษัททั้งหลาย เช่นเดียวกับที่พวกท่านกำลังประสบอยู่

ก่อนอื่น พวกเราขอแสดงความสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการต่อสู้ของพวกท่านเพื่อทวงคืนผืนดินและผืนป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเราได้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญล่าสุดในเดือนกันยายน ซึ่งพวกท่านได้ทำการยึดคืนพื้นที่ขุดแร่และโรงโม่หินได้สำเร็จ

เราประทับใจในพลังแห่งการอยู่รวมตัวของพวกท่านเพื่อร่วมกันต่อสู้มาเป็นเวลาถึง 26 ปี ในกระบวนการทวงคืนชีวิตวิธีความเป็นอยู่ ที่ดินและที่ตั้งรกรากนี้ พวกท่านสูญเสียเพื่อนร่วมทางไปถึงสี่คน เราได้รับแรงบันดาลใจจากการประกอบพิธีและเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเรียกขวัญกำลังใจบนเส้นทางทางของการต่อสู้ของท่าน พิธีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเคารพต่อพื้นที่อย่างลึกซึ้ง และเป็นสิ่งที่สื่อสารถึงความสำคัญของสถานที่เหล่านี้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

พวกเราขอยืนหยัดเคียงข้างท่านและขอร่วมในการเรียกร้องจากทางการไทย เพื่อให้การปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลกำไรของบริษัทเหมืองแร่ พวกเขาต้องทำตามสิ่งที่ท่านเรียกร้องและยุติกิจกรรมการขุดเหมืองแร่ พวกเขาต้องดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกคุกคามโดยการขู่ฆ่า และพวกเขาต้องไม่ลืมการเรียกร้องเพื่อความยุติธรรมให้กับนักเคลื่อนไหว ในชุมชนที่มีผู้เคยถูกสังหารในอดีต ด้วยเหตุที่กล่าวมาเหล่านี้ เช่นกัน เราขอยืนหยัดเคียงข้างท่าน

แม้พวกเราทั้งหลายคนจะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย แต่ขอให้แน่ใจว่าเราเชื่อมโยงกับการต่อสู้ของท่าน เรามุ่งมั่นที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และจะเผยแพร่เกี่ยวกับการต่อสู้ของท่านผ่านเครือข่ายการสื่อสารของเรา การต่อสู้ของท่าน ไม่เพียงแต่สำคัญต่อการสร้างความมั่นใจในเรื่องอนาคตให้กับชุมชนของคุณในอนาคตเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย นี่คือตัวอย่างอันดีเลิศของการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง

ท่านมีได้โดดเดี่ยวในการต่อสู้ครั้งสำคัญนี้ ขอให้ได้รับชัยชนะในไม่ช้า นี่คือกระบวนการแข็งแกร่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับการต่อสู้อื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและสำหรับพวกเราทุกคนในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ด้วยจิตสมานฉันท์

30 พฤศจิกายน 2563

ลงนามโดย

Aalamaram – India

Acción Ecológica – Ecuador

ADECRU – Mozambique

Amelerions notre Environnement – Democratic Republic of Congo

Asamblea De Vecinos Por El No A La Mina Esquel – Argentine

Associación Conservacionista Yiski – Costa Rica

Bloque Oscar Alfaro – Bolivia

Cardamom Hill Research – Switzerland

CENSAT – Friends of the Earth Colombia – Colombia

Centro Cientifico Tropical – Costa Rica

Cercle Rosa Luxemburg – Switzerland

Colectivo Voces Ecológicas – Panama

Community Forest Watch – Nigeria

Conceverde San Rafael De Heredia – Costa Rica

Defenders in Dordrecht – Netherlands

Ecovital – Brazil

FASE-Espirito Santo – Brazil

Focus on the Global South – South East Asia

Fórum Carajás – Brazil

Forum Ökologie & Papier – Germany

Friends of the Earth Internationial – International

Global Forest Coalition – International

GRAIN – International

Grupo Guayubira – Uruguay

ICRA – France

Impulso Socialista – Colombia

Indus Development Organisation – Pakistan

JATAM network – Indonesia

Justiça Ambiental – Friends of the Earth Mozambique – Mozambique

M4 – Movimiento Mesoamericano Contra El Modelo Extractivo Minero – Meso Amerika

Maiouri Nature Guyana – France

Missão Tabita – Mozambique

Movus – Movimiento Por Un Uruguay Sustentable – Uruguay

MST- Movement Of Landless Rural Workers – Espirito Santo – Brazil

Muyissi Environnement – Gabon

Nature-D-Congo – Benin

Payday Men’s Network – USA

Penny – USA

Pkf Foundation – Switzerland

Procesos Integrales Para La Autogestión De Los Pueblos – Mexico

Project Sevana South-East Asia – Thailand

Proyecto Gran Simio -Spain

RAPAM – Mexico

Rede Brasileira de Justiça Ambiental – Brazil

Refeb – Ivory Coast

RIAO-RDC – Democratic Republic of Congo

Salva la Selva – Spain

Sawit watch – Indonesia

School of Democratic Economics – Indonesia

Soralo – Kenya

Suhode Foundation – Tanzania

Sustaining the Wild Coast – South Africa

Synaparcam – Cameroon

The Corner House – United Kingdom

TUK Indonesia – Indonesia

Unión Universal Desarrollo Solidário – Spain

Wetlands & Birds Korea – South Korea

World Rainforest Movement (WRM) – International

Youth Volunteers for Environment – Ghana

Youth Volunteers for Environment – Ivory Coast

บุคคล

A.E. van Wyk – South Africa

Agathe Torti – France

Alexander Mága – Germany

Anicet Gervais Kouame – Ivory Coast

Anne Forget – France

Annie Avril – France

Asunción Libertad Torres Gosálves – Spain

Barbara van Dyck – Belgium

Benoit le Turcq – Germany

Bernard David – France

Brewster Kneen – Canada

Brian Gibbons – USA

Carlos Cambra – Panama

Catherine Roche – France

Cecilia Castilla Gómez – Spain

Claudio Sergio Nadal – Argentine

Cris Vigiano – Brazil

Dani Sánchez-Vizcaín – Spain

Danijel Dubičanac – Croatia

Daniela Oñate – Chile

Doris Warnstedt – Germany

Elder Andrade de Paula – Brazil

Emily Mason – Ireland

Encarna González – Spain

Fabienne Oubrayrie – France

Fernando Antônio Cuervo Cifuentes – Colombia

Flavia Buceta – Uruguay

Francisco Serrano – Peru

Fredrik Larsson – Sweden

Guillermo Tobón – Colombia

Henry Sak – Canada

Hugh Lee – Ireland

Isa Belinfante – Netherlands

James Gray – USA

Jane Sawcer – United Kingdom

Janice Lemos – Mozambique

Jean-Michel Amillard – France

Jesus Antonio Espinosa – Colombia

Jim Loveland – USA

Joan Vicenç Lillo – Spain

John Orbell – United Kingdom

Jos Martens – Netherlands

Josefina Paz Besomi – Chile

Judith Pincemin – France

Karen Rothschild – Canada

Kenneth Ruby – USA

Lydia Culzoni – Argentine

Luisa Memore – Italia

Maginel Galt – USA

Marc Reina – France

Marta Moschetti – Italy

Maria Angeles Mauri Espuny – Spain

Maria Elena Misó – Spain

Marie Melotte – Canada

Martine Rouillard – France

Michael Miller – France

Michael F. Schmidlehner – Brazil

Michele Belford – Australia

Mylene Marchand – France

Myrim Goldminc – France

Neus Calvo – Spain

Pascal Paquin – France

Patricia Sosa – Mexico

Paulo Nührich – Brazil

Peter Saltanis – USA

Peter Clausing – Germany

Philippe Favreliere – France

Philippe Dauibrese – Netherlands

Ramón Soriano – Spain

Sara Díaz – Mexico

Sergio Miguel Silva Chiossoni – Uruguay

Simon Bailly – France

Sylvie Dalbin – France

Tom van Hettema – Netherlands

Valerie Tomlinson – United Kingdom

Valérie Couché – France

Vanessa Apecechea – Uruguay

Vicky Penalva – Argentine

Victor Bravo – Argentine

Victor Kamendrowsky – USA

Willi Feuerstein – Austria

Yücel Çağlar – Turkey