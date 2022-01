République Démocratique du Congo: Polices et militaires tirent à balles réelles sur des ouvriers de PHC en grève

(Only available in French)

Polices et militaires tirent à balles réelles sur des ouvriers de la Société FERONIA/PHC en grève à la plantation de Boteka

Communiqué no1/RIAO-RDC/PCA/ 08/01/2022

Faisant suite à notre dernier communiqué publié en date du 01/12/2021 dans le cadre de dénonciation aux actes de tortures, de violations répétées des droits humains et des coups et blessures volontaires aggravés ayant entraînés mort d’homme, il demeure scandaleux, d’apprendre pour la unième fois, que seulement en début de cette année 2022 les violations des droits des ouvriers continue à battre son record sans aucun égard par les agents de la Société FERONIA/PHC œuvrant dans la plantation de BOTEKA, Province de l’Equateur en République Démocratique du Congo.

Il sied de rappeler, qu’après avoir décrié les mauvais traitements salariaux que leur Société les inflige, les travailleurs de ladite Société avaient pris la résolution de partir en grève en vue d’amener à leur employeur à respecter ses engagements légaux consentis dans le cadre de leurs clauses contractuelles pour l’amélioration des conditions salariales des travailleurs.

Stupéfait et en violation de la Constitution ainsi que d’autres textes légaux de la République Démocratique du Congo, les traités et accords internatiaux y compris, la direction de PHC contre tout attente a appelé la police pendant que les travailleurs étaient entrain de revendiquer démocratiquement leur droit le plus légitime. Un large détachement de policiers et de militaires est arrivé. Ces derniers ont tiré à balles réelles sur les pauvres ouvriers et au-moins deux ouvriers ont été blessés par balle et grièvement encore. Ils sont tous deux maintenant à l’« hôpital » local.

C’est pourquoi, le RIAO en tant que parole des opprimés et des sans voix, alerte une fois de plus l’opinion tant nationales, régionale et internationale sur ces animosités et demande en conséquence à la justice tant au niveau nationale qu’internationale, de se saisir d’office de cette affaire devenue récurrente et d’ouvrir une enquête judiciaire impatirtiale et sérieuse en vue d’établir les victimes dans leurs droits, car, ils en ont aussi besoin comme tous les autres êtres humains. Il demande enfin, à la société mise en cause, de respecter ses engagements vis à vis des peuples autochtones et des lois.

Pour le RESEAU D’INFORMATION ET D’APPUI AUX ONG EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO « RIAO-RDC », Jean François MOMBIA ATUKU, PCA/Manager

Original source: Farmlandgrab