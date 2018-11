Recueil de recettes nutritives, médicinales, artisanales des palmiers à huile traditionnels

(Only available in French) Une résistance féminine à l’expansionnisme des grandes plantations de monoculture de palmier à huile industriel en Afrique.

>>> Télécharger le livret complet

Souvent, les gouvernements et les entreprises posent la question suivante aux communautés locales et à ceux qui les soutiennent dans l’opposition aux grandes plantations de palmiers à huile en monoculture : « Mais si vous ne voulez pas de cette entreprise d’huile de palme et de son projet de plantation, quelle est votre alternative ? ». Ce livret, qui fait le tour des avantages et des utilisations du palmier à huile traditionnel, montre que des alternatives existent. Elles existent déjà au sein des communautés. Ce sont elles et surtout les femmes qui, le plus souvent, protègent, cultivent et assurent la transformation des palmiers à huile. Elles doivent être soutenues par leurs gouvernements et non par les entreprises privées d’huile de palme. Nous soutenons donc complètement l’appel des femmes si bien exprimé dans ce livret. Le palmier à huile traditionnel a besoin d’être valorisé et reconnu, développé et protégé pour

les générations futures.

La présente brochure comprend trois parties. La première expose les spécificités qui caractérisent chacune des régions où ces recettes ont été collectées. La seconde est consacrée aux recettes nutritives, médicinales et artisanales du palmier à huile traditionnel. La dernière instruit le lecteur sur les propositions d’actions émises par les femmes pour une gestion durable du palmier à huile traditionnel.

