Argentina: Alert for the serious situation of the mbya guaraní Ysyry community

(Available only in Spanish)

Comunicado de prensa, 24 de agosto de 2018 – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (Recoma)

Argentina: Alerta por la grave situación de violencia e injusticia que sufre la comunidad mbya guaraní de la Aldea Ysyry

La comunidad mbya guaraní de la Aldea Ysyry, en la provincia de Misiones, Argentina, sufre desde hace meses gravísimos hechos de violencia y amenazas que le impiden hacer uso pleno de su territorio, lo que pone en riesgo su supervivencia. Movimientos y organizaciones sociales exigen a las autoridades locales y nacionales que cese la hostilidad sobre la comunidad y se respeten sus derechos.

Integrantes del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés), la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA) y Guardianes del Iberá (Corrientes) visitaron la Aldea Ysyry en mayo pasado y pudieron constatar cómo se impide por la fuerza a la comunidad acceder al arroyo Yacutinga, cultivar o ingresar al monte dentro de su propio territorio ancestral. Como consecuencia, el viernes 24 de agosto, el WRM y RECOMA enviaron cartas a las autoridades locales, provinciales y nacionales para denunciar la situación y exigir que se arbitren las medidas necesarias para garantizar los derechos de los guaraníes.

“En este momento, es de suma preocupación el conflicto suscitado en el lote 89, que forma parte del territorio ancestral de los guaraníes. Allí, la comunidad denuncia la violencia con la que son desplazados por personas que responden a Mirta Martínez, supuesta propietaria, cuando quieren hacer uso del arroyo Yacutinga o cultivar la tierra, entre otras actividades. Son alarmantes los relatos que dan cuenta que hasta los niños que quieren bañarse en el arroyo son violentamente corridos por personas armadas con palos, armas de fuego o perros”, se advierte en la carta.

La nota menciona, además, que esta situación se suma a otros desalojos, desmontes y hechos de violencia sufridos previamente por la comunidad por parte de las empresas Harriet Sociedad Anómima, Pindó y el empresario Jorge Mudry, entre otros actores de poder de la región.

También se denuncia la criminalización del cacique de la comunidad, Dalmacio Ramos, y se recuerda que los derechos de los pueblos originarios son reconocidos en la Constitución Nacional, Artículo 75, inciso, 17; por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo; por el Artículo 18 del Código Civil y por la ley nacional 26.160, entre otras normas.

Acceda aquí a las cartas enviadas a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Jimena Psathakis, ; al gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua; al intendente de Colonia Delicia, Eberth Augusto Vera; y al Concejo Deliberante de Colonia Delicia.

Para mayor información, comunicarse con:

Dalmacio Ramos, cacique comunidad Ysyry: 03751 – 15 346816

Roxana Rivas, abogada: 0376 – 15 4279044

Elizabeth Díaz (WRM): +598 92 725656

Emilio Spataro (Recoma): 0379 – 15 404 2223