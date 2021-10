Declaración de la Red Mesoamericana frente a la Palma Aceitera

Pronunciamiento del Encuentro Mesoamericano contra la Palma Aceitera – 6 de octubre de 2021

DECLARACIÓN DE LA RED MESOAMERICANA FRENTE A LA PALMA ACEITERA

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.

Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas la violencia física y sexual.

Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.

• Denunciamos la contaminación y pérdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México

• Exigimos justicia para las comunidades del río Guapinol y para los asesinatos perpetrados en el Bajo Aguán en Honduras

• Denunciamos la contaminación del río La Pasión por parte de la empres REPSA en Guatemala

• Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier, judicializados por la empres Energy y Palma/La Fabril en Ecuador.

¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES!

POR TERRITORIOS LIBRES DE MONOCULTIVOS DE PALMA DE ACEITE

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 6 de Octubre 2021

RED MESOAMERICANA FRENTE A LA PALMA ACEITERA:

Honduras:

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Guatemala:

Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Hermanos)

México:

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Otros Mundos AC/Chiapas

Organización Yashalum Santiago Aposte A.C

Ejido Acambak

Zoques por la Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE)

Defensoras de Nasakobajk

Centro de Lengua y Cultura Zoque

Mujeres, Organización y Territorios MOOTS

CAL Naturaleza y Esperanza por un Territorio Digno

El Puente ES

Ecuador:

Acción Ecológica

Internacional:

Salva la Selva

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA)