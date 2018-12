Chico Mendes, 30 anos depois

(Only available in Portuguese) Os povos das florestas convidam a Marcha em Xapuri: Com Chico Mendes no empate contra o capitalismo verde. 14 de dezembro, 17 h, Xapuri, Acre, Brasil.



QUANDO: 14 de dezembro – 17 h.

ONDE: concentração na praça em frente ao Painel dos Mártires

Em seguida, compartilhamos informações dos organizadores da atividade:

Quais os objetivos desta ação?

A nossa intenção é simples: homenagear Chico Mendes. Ele foi um dos grandes líderes na luta dos povos da floresta contra a espoliação capitalista da Amazônia. Queremos, também, denunciar os abusos da imagem de Chico Mendes por parte do governo do Acre, de certas ONGs, agências de desenvolvimento e bancos que apresentam ele como se fosse o “patrono da Economia Verde” e, com isto, tentam legitimar novas formas de exploração capitalista. Outro objetivo, com o encontro em Xapuri, é informar a sociedade sobre os perigo que a financeirização da natureza e projetos como REDD (Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação floresta) e PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) representam especificamente para os povos da floresta.

Como posso participar?

Os povos da floresta e todas organizações apoiadoras, professores e pesquisadores e todas aquelas e aqueles que defendem o verdadeira legado de Chico Mendes farão, no dia 14 de dezembro, a marcha “Chico Mendes no Empate contra a Financeirização da natureza”!.

Caso não possa estar presente à marcha, compartilhe os conteúdos da campanha pelas redes, seja Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Ajude-nos a espalhar a mensagem de Chico Mendes para todos os lados! E, claro, também converse com amigas e amigos, familiares e vizinhos sobre a iniciativa – nossa interação não acaba nas redes!

Separamos também algumas publicações que este movimento já produziu. Acesse-as AQUI. Nestes materiais, você poderá se aprofundar sobre os temas da financeirização da natureza e outras das falsas soluções do capitalismo verde.

Para mais informação, entre em contato com uma das organizações que apoiam esta iniciativa, AQUI.